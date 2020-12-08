Eski Turizm Bakanı Gürpınar için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı önündeki törene, Gürpınar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Gürpınar'ın naaşı, Abdurrahman Karamanlıoğlu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kırklareli'nde 1943'te dünyaya gelen Gürpınar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

18, 19 ve 20. Dönem Kırklareli Milletvekili olarak Meclis giren Gürpınar, 50 ve 52. Hükümet'te Turizm Bakanı olarak görev yürüttü.

Gürpınar, evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu