Eski İngiliz Ajanı Steele için Başkan Trump 'iade edin' mesajı yayınladı
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Eski İngiliz Ajanı Steele için Başkan Trump 'iade edin' mesajı yayınladı

ABD Başkanı Donald Trump, eski İngiliz MI6 ajanı Christopher Steele'in geçen hafta İngiliz mahkemesince aldığı ceza hakkında sosyal medyadan dün "iade edin" mesajı yayınladı.

Eski İngiliz Ajanı Steele için Başkan Trump 'iade edin' mesajı yayınladı
12.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:43

ABD Başkanı Donald Trump, eski İngiliz MI6 ajanı Christopher Steele'in geçen hafta İngiliz mahkemesince aldığı ceza hakkında sosyal medyadan dün "iade edin" mesajı yayınladı. Steele, Trump hakkında seçim öncesi ve sonrası Rusya ile ilişkilerini konu alan ünlü bir dosya hazırlamış ve basın bu dosyaya dayanarak, Rusya'nın elinde Trump'un özel hayatına ait bilgi ve video olduğunu ileri sürmüştü. 

İngiliz istihbarat servisi MI6 için çalıştıktan sonra ayrılan ve kendi güvenlik şirketini kuran Christopher Steele'in, ön seçimler sırasında Trump karşıtı bir grup için ve daha sonra seçim döneminde ise Demokrat Parti'den bir kişi adına faaliyet gösterdiği ve bir dosya hazırladığı öne sürülmüştü.

RUSYA'NIN ELİNDE TRUMP'IN ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ BELGE VE VİDEO VARSteele'in bu çalışmaları sonucunda hazırladığı ünlü dosya kapsamında, Trump'ın Moskova'daki bir otelde kaldığı sırada, kadınlarla görüntülendiği bir videonun bulunduğunu söylediği de basına yansımıştı. Dosyada ayrıca, Rusya'nın elinde Trump'ın özel hayatına dair belge ve görüntüler olduğu öne sürülmüştü. Rusya'nın Londra Büyükelçisi ise yıllar önce dosya basına sızdığı zaman yayınladığı mesajda "Christopher Steele hikayesi: MI6 görevlileri hiç bir zaman emekli olmaz. Rusya ve ABD Başkanı'na karşı ikili rapor veriliyor" ifadelerini kullanmıştı.İNGİLİZ MAHKEMESİ VERİLERİN DOĞRULUĞUNUN KONTROL EDİLMEDİĞİNİ AÇIKLADIGeçen çarşamba günü İngiliz mahkemesi, Steele'in hazırladığı dosya kapsamında "bilgi gizliliği yasasını ihlal ederek dosyadaki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmeyerek" iki Rus iş adamına zarar verdiği için tazminat ödemeye mahkum etti.  

Başkan Trump bu karar hakkında dün mesaj yayınlayarak, Steele'in Hillary Clinton tarafından para karşılığı tutulduğunu ileri sürdü. Trump mesajında "Bu adam iade edilmeli, yargılanmalı ve hapse atılmalıdır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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