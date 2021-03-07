Samsun'da eski eşini darbeden zanlı adliyeye sevk edildi
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Samsun'da eski eşini darbeden zanlı adliyeye sevk edildi

07.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:28

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşini 5 yaşındaki çocuğunun önünde darbeden zanlı adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşini 5 yaşındaki çocuğunun önünde darbeden zanlı adliyeye sevk edildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde eski eşini darbeden ve Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından gözaltına alınan İ.Z'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen zanlı, savcılık tarafından "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İ.Z'nin polise verdiği ifadesinde, eski eşinin kızını kendisine bir daha göstermeyeceğini söylediğini iddia ederek, "O anda gözüm döndü, ne yaptığımı bilmiyorum." dediği öğrenildi.

Çevredekiler tarafından darbedildiğini öne süren zanlının, tespit edilmesi halinde bu kişilerden şikayetçi olacağını da söylediği belirtildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi E.M. ile buluştuğu sırada İZ. ve E.M arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Z. eski eşini darbetmişti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kafasında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, şüpheli İ.Z. ise gözaltına alınmıştı.

Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının çocuğunun gözü önünde darbedilmesinin sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüleri tepki çekmişti.

Samsun'da eski eşini darbeden zanlı adliyeye sevk edildi
Samsun'da eski eşini darbeden zanlı adliyeye sevk edildi
Samsun'da eski eşini darbeden zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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