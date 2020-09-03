Eski Beyaz Saray Sözcüsü'nden itiraf: Kim Jong-un bana asıldı
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Eski Beyaz Saray Sözcüsü'nden itiraf: Kim Jong-un bana asıldı

ABD'nin eski Beyaz Sözcüsü Sarah Sanders, gelecek hafta yayınlanacak "Kendi Adıma Konuşmak (Speaking For Myself) adlı kitabında, Trump yönetimi anılarına yer verdi.

Eski Beyaz Saray Sözcüsü'nden itiraf: Kim Jong-un bana asıldı
03.09.2020 11:34 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:39

ABD'nin eski Beyaz Sözcüsü Sarah Sanders, gelecek hafta yayınlanacak "Kendi Adıma Konuşmak (Speaking For Myself) adlı kitabında, Trump yönetimi anılarına yer verdi. Sanders, kitabında, ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore Lideri Jong-Un'un kendisine göz kırpmasıyla ilgili esprili bir dille "Kim Jong-Un sana asıldı. Kesinlikle sana asıldı" dediğini yazdı.

ABD'nin eski Beyaz Sözcüsü Sarah Sanders, gelecek hafta yayınlanacak "Kendi Adıma Konuşmak (Speaking For Myself) adlı kitabında, Beyaz Saray'daki anılarına yer verdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un katıldığı Singapur zirvesinde kendisine göz kırptığını yazan Eski Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'a bu olayı anlattığında Trump'ın kendisine "Kim Jong-un sana asıldı. Bunu yaptı. Kesinlikle sana asıldı" diyerek 'Trump yönetimi için kendisini feda edip Kuzey Kore'ye yerleşmesi gerektiğine' dair şakalar yaptığını ifade etti.

"ÜLKE NEZDİNDE KAHRAMAN OLACAKSIN"

Sanders iki liderin katıldığı toplantıda, 'İki liderin spor hakkında konuşmaya başladığını, söz kadın futboluna gelince başını kaldırdığını, bu sırada Kim'in kendisine baktığını fark ettiğini' yazdı. Sanders bu olay hakkında "Kim bana başını salladı ve bana göz kırptı. Afalladım. Hemen başımı aşağı eğip not almaya devam ettim" ifadelerine yer verdi. Sanders olayı Trump'a anlattığında, Başkanın esprili bir şekilde "Sarah, mesele halloldu. Kuzey Kore'ye giderek ekip için kendini feda edeceksin! Kocan ve çocukların seni özleyecek, ama ülken nezdinde bir kahraman olacaksın" dediğini belirtti. Kitabın yayınlanmadan önce ABD gündemine oturduğu ifade edildi. 


Kaynak: DHA

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