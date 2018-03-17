Eski Başbakan Davutoğlu Van'da

- Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yolda yürümesi

Festival alanı ziyaretinden görüntüler

Davutoğlu'nun İranlı turistlerle fotoğraf çektirip sohbet etmesi

Esnaf ziyareti

Sokak konserini dinlemesi VAN - Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Van'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Davutoğlu, kentte esnaf ziyaretlerinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti.