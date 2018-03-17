Eski Başbakan Davutoğlu Van'da
- Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yolda yürümesi Festival alanı ziyaretinden görüntüler Davutoğlu'nun İranlı turistlerle fotoğraf çektirip sohbet etmesi Esnaf ziyareti Sokak konserini dinlemesi VAN - Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Van'da bir dizi...
- Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yolda yürümesi
Festival alanı ziyaretinden görüntüler
Davutoğlu'nun İranlı turistlerle fotoğraf çektirip sohbet etmesi
Esnaf ziyareti
Sokak konserini dinlemesi VAN - Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Van'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Davutoğlu, kentte esnaf ziyaretlerinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti.