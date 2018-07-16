Eski Bakanlardan Rıfkı Danışman İçin Tören Düzenlendi

Eski Ulaştırma Bakanı ve Kültür Bakanı Rıfkı Danışman için tören düzenlendi.

Danışman için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. Törene, eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanları Esat Kıratlıoğlu ve AK Parti milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, İstanbul milletvekili Mihrimah Belma Satır ve yakınları katıldı.

Danışman için saygı duruşunda bulunmasından sonra dua okundu. Danışman için Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve Danışman Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Danışman 14.15 ve 16. dönemlerde Erzurum milletvekilliği, 34. ve 35. dönem hükümetlerinde Ulaştırma Balkanlığı ve 39. hükümet Kültür bakanlığı görevinde bulunmuştu. - ANKARA