Eşinin boşanma talebi üzerine 6'ncı kata çıktı, 3 saatte ikna edildi
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Eşinin boşanma talebi üzerine 6'ncı kata çıktı, 3 saatte ikna edildi

21.01.2021 01:22 | Son Güncelleme: 21.01.2021 01:26
Eşinin boşanma talebi üzerine 6'ncı kata çıktı, 3 saatte ikna edildi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre eşinin boşanma talebi üzerine bunalım geçiren E.Ö., belediye binasının 6'ncı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre eşinin boşanma talebi üzerine bunalım geçiren E.Ö., belediye binasının 6'ncı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polisin 3 saat süren görüşmenin ardından ikna edilen E.Ö., binadan indirilerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çiğli Belediyesi'nin kullanılmayan eski binasında meydana geldi. İddiaya göre eşinin boşanma talebi üzerine bunalıma giren E.Ö., Çiğli Belediyesi'nin kullanılmayan eski binasına çıktı. Binanın 6'ncı katındaki camından vücudunun yarısını boşluğa sarkıtan E.Ö.'yü gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ise hava yastığı açtı. E.Ö., yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda güçlükle ikna edildi. Polis ekipleri tarafından binadan indirilen E.Ö., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

 

 


Eşinin boşanma talebi üzerine 6'ncı kata çıktı, 3 saatte ikna edildi
Eşinin boşanma talebi üzerine 6'ncı kata çıktı, 3 saatte ikna edildi
Eşinin boşanma talebi üzerine 6'ncı kata çıktı, 3 saatte ikna edildi
Eşinin boşanma talebi üzerine 6'ncı kata çıktı, 3 saatte ikna edildi
Eşinin boşanma talebi üzerine 6'ncı kata çıktı, 3 saatte ikna edildi
Eşinin boşanma talebi üzerine 6'ncı kata çıktı, 3 saatte ikna edildi
Eşinin boşanma talebi üzerine 6'ncı kata çıktı, 3 saatte ikna edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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