Esenyurt'ta şüpheli şahıs ortalığı ateşe verdi
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Esenyurt'ta şüpheli şahıs ortalığı ateşe verdi

Esenyurt'ta şüpheli bir şahıs özel halk otobüsünü, giyim kutusunu ve reklam panosunu ateşe verdi.

29.07.2020 08:52 | Son Güncelleme: 29.07.2020 09:19

Esenyurt'ta şüpheli bir şahıs özel halk otobüsünü, giyim kutusunu ve reklam panosunu ateşe verdi. Polis ekiplerinin kısa süre içinde yakaladığı şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yangın saat 05.00'da Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheli erkek şahıs bulvar üzerinde park halinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs A.Ş.'ye ait özel halk otobüsünü ateşe verdi. Şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaşarak aynı yerin 200 metre ilerisinde bulunan bir giyim kutusunu ateşe verdi. Şahıs bir süre sonra bir reklam panosunu ateşe vererek kayıplara karıştı.

AYNI NOKTA ÜZERİNDE 3 YANGIN Otobüsün alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsü söndürdü. Bahçeşehir itfaiye grup amirliğinden gelen ekiplerde giyim kutusuna ve reklam panosuna müdahale ederek yangının büyümesini önledi.

OTOBÜSÜN YANMA ANI KAMERADA Ateş topuna dönen özel halk otobüsünün yanma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otobüsün alev alev yandığı ve alev boylarının yükseldiği görülüyor.

Yaşanan olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevrede dar alan çalışması yaparak şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

(Davut Has/İHA)

Esenyurt'ta şüpheli şahıs ortalığı ateşe verdi

Kaynak: İHA

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