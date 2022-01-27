ESENYURT'TA SOKAK ORTASINDA TABANCAYLA VURULDU

Olay, 12 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya olarak arkasından gelen kişi, caddede arkadaşı ile yürüyen Ali Açar'a tabanca ile ateş etti. Açar, bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Açar'ı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

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