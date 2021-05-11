Son dakika haberi... ESENYURT'TA SİTEDE KISITLAMA KAVGASI KAMERADA
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Son dakika haberi... ESENYURT'TA SİTEDE KISITLAMA KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Esenyurt'taki bir site bahçesinde kısıtlama saatinde top oynayan 2 genç ile güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgayla son buldu.

Esenyurt'taki bir site bahçesinde kısıtlama saatinde top oynayan 2 genç ile güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgayla son buldu. Kavga, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt, Gökevler Mahallesi'ndeki bir sitede Pazartesi saat 22.00 sıralarında yaşanan yumruklu kavga, iddiaya göre şöyle gelişti; Kısıtlama saatinde site bahçesinde top oynayan iki genci, sitenin motosikletli güvenlik görevlisi uyardı. Ancak gençlerden biri topu, güvenlik görevlisine doğru tekmeledi. Güvenlik görevlisi de motosikletinden inerek, gençlerin yanına gitti. Çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavga dönüştü. Güvenlik görevlisinin tekvando sporuyla ilgilendiği öğrenilirken, kavganın sonunda gençler bahçeden ayrıldı. Yaşanan kavga, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... ESENYURT'TA SİTEDE KISITLAMA KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberi... ESENYURT'TA SİTEDE KISITLAMA KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberi... ESENYURT'TA SİTEDE KISITLAMA KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberi... ESENYURT'TA SİTEDE KISITLAMA KAVGASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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