Esenyurt'ta cinayet

Esenyurt'ta bir kişi, akrabası tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi, 1864 Sokak'ta Ö.A. ile akrabası Ö.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Ö.A'nın silahla ateş açtığı Ö.A, hayatını kaybetti.

Şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA