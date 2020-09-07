Esenyurt Belediyesi'nden 7/24 hasta nakil ambulansı hizmeti
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Esenyurt Belediyesi'nden 7/24 hasta nakil ambulansı hizmeti

Esenyurt Belediyesi, yatağa bağımlı ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için başlattığı ücretsiz 'hasta nakil ambulansı' hizmetini, Korona virüs salgınına yönelik gerekli tedbirleri alarak, haftanın 7 günü 24 saat boyunca aralıksız olarak sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi'nden 7/24 hasta nakil ambulansı hizmeti
07.09.2020 14:49 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:49

Esenyurt Belediyesi, yatağa bağımlı ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için başlattığı ücretsiz 'hasta nakil ambulansı' hizmetini, Korona virüs salgınına yönelik gerekli tedbirleri alarak, haftanın 7 günü 24 saat boyunca aralıksız olarak sürdürüyor.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştıran ücretsiz hasta nakil ambulansı hizmetine aralıksız devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Hasta Nakil Ambulansı birimi, kendi imkanları ile hastaneye gidemeyen yatağa bağımlı, yürüme zorluğu çeken hastalar için sürdürdüğü hasta nakil hizmetini korona virüse karşı gerekli tedbirleri alarak gerçekleştiriyor. Yaz-kış 7 gün 24 saat hizmet veren birim, hastane randevusu ve emar, tomografi gibi tüm tedavi işlemleri, diyaliz işlemleri gibi yatağa bağımlı ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşları evinden alarak, hasta nakil ambulansları ve mobil sağlık araçlarıyla İstanbul içi ve Gebze bölgesindeki hastanelere naklini gerçekleştiriyor. Hastanede tedavileri tamamlanan ve taburcu olan hastaların ise hastanelerden alınarak evlerine ulaşımı sağlanıyor.

Hizmetten faydalanmak isteyenler 1 gün önceden randevu almalı

Hasta nakil hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilerin en az 1 gün önceden randevu almaları gerekiyor. Ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için yoğunluk olmaması durumunda gün içerisinde talep edilen randevulara da dönüş yapıyor. Vatandaşlar randevularını, belediyenin çağrı merkezini arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlanıp kolaylıkla alabiliyorlar. Ayrıca hasta nakil hizmetlerinden faydalanabilmek için hastaların hastaneden randevu almış olmaları ve tedavi işlemlerinin tamamlanıp taburcu olmaları gerekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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