Esenlerde Yol Çalışmaları

Çanakkale Belediyesi tarafından Esenler mahallesinde başlatılan yol düzenleme çalışmaları sürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, Esenler mahallesi Sadi Fenercigil caddesi üzerinde, kentte bisiklet ulaşımını geliştirmek amacı ile yürütülen çalışmalar kapsamında bisiklet yolu, yaya geçidi ve hız kesici kasisler ile yaya ve bisikletliler için uyarıcı semboller halinde yatay trafik işaretlemeleri yol çizgi boya çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, son yıllarda uygulanmaya başlanan düzenleme ile mevcut yol kesiminde taşıt trafiğine getirilen kısıtlamalarla, yolu kullanan taşıtların sayısı azaltıldığı, fiziksel düzenlemeler ile hızlarının düşürüldüğü ifade edildi.