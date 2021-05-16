İSTANBUL-ESENLER'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA ATILAN HAVAİ FİŞEK YANGIN ÇIKARDI
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İSTANBUL-ESENLER'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA ATILAN HAVAİ FİŞEK YANGIN ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler'de Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında atıldığı iddia edilen havai fişek 6 katlı binanın çatısında yangın çıkardı.

Esenler'de Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında atıldığı iddia edilen havai fişek 6 katlı binanın çatısında yangın çıkardı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Esenler, Kemer Mahallesi, Nene Hatun Mahallesi, 144. Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre şampiyonluk kutlamaları sırasında atılan havai fişeğin kıvılcımları çatıda yangın çıkardı. Çatıda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL-ESENLER'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA ATILAN HAVAİ FİŞEK YANGIN ÇIKARDI
İSTANBUL-ESENLER'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA ATILAN HAVAİ FİŞEK YANGIN ÇIKARDI
İSTANBUL-ESENLER'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA ATILAN HAVAİ FİŞEK YANGIN ÇIKARDI
İSTANBUL-ESENLER'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA ATILAN HAVAİ FİŞEK YANGIN ÇIKARDI
İSTANBUL-ESENLER'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA ATILAN HAVAİ FİŞEK YANGIN ÇIKARDI
İSTANBUL-ESENLER'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA ATILAN HAVAİ FİŞEK YANGIN ÇIKARDI
İSTANBUL-ESENLER'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA ATILAN HAVAİ FİŞEK YANGIN ÇIKARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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