Esenler 15 Temmuz'da nöbetteydi Esenler Belediyesi'nin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde düzenlediği "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı"nda şehit kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu.

Dörtyol Meydanı'nda devam eden programda saat başı 50 kişilik gruplarla sabaha kadar 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti tutuldu.

Esenler Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca düzenlenen hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde bir dizi anma programı düzenledi.

Program kapsamında ilk olarak Esenler'de vatan uğruna canını vermiş şehitlerimizden Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ve Ahmet Kocabay'ın Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği Mezarlığı'ndave Türkmen Tekin'in ise Habibler Yayla Mezarlığı'ndaki kabirleri ziyaret edilerek şehitlerimizin ruhu için dualar okundu. Anma programına, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkan Yardımcı Ömer Çekinkaya, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Esenler Belediyesi Genel Koordinatörü Mehmet Çelik de katıldı.

Şehitlerimize Minnet Borçluyuz

Esenler Belediye Başkan Yardımcı Ömer Çekinkaya, şehitlerimize minnet borçlu olduğumuzu söyleyerek,"Burası hüzünlü bir ortam ama şehitlerimiz canlarını feda ettikleri için biz bu ülkede rahatça yaşıyoruz. Biz şehitlerimize minnet borçluyuz. Bu ülkede rahat yaşıyorsak onların sayesinde yaşıyoruz" dedi.

Esenler Kaymakamı Halil Karataş, "Bundan dört sene önce 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin yapmış olduğu darbe girişimini halkımız püskürttü. Cenabı Allah bir daha asla o günler bu millete göstermesin" diye konuştu.

AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan ise, "15 Temmuz'un yıl dönümünde çok hüzünlüyüz. 15 Temmuz'daki şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Bizler de 15 Temmuz vesilesi ile ne bu şehitlerimizi ne de 15 Temmuz'u unutacağız. Şehit yakınlarımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Camilerde Dualar Edildi

Programlar kapsamında Esenler Kaymakamı Adil Karataş ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, önce Dörtyol Merkez Camii'nde şehitlerimiz için düzenlenen mevlid programına katıldı, ardından da 15 Temmuz şehit yakınlarına ve gazilere ev ziyaretinde bulundu.

Sosyal Mesafeyle Sabaha Kadar Nöbet Tutuldu

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde demokrasi nöbeti programı da düzenledi. "Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek" isimli program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Meydana kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ulusa Sesleniş" programı canlı olarak verildi. Gecede 15 Temmuz gecesi yaşananlar belgesel filmle anlatıldı. 15 Temmuz'da Esenler'de şehit düşen vatandaşlarımızın kısa hayat hikayeleri de ekrandan vatandaşlara gösterildi. Akşam 20.00 itibariyle başlayan demokrasi nöbeti, 50 kişilik gruplar halinde sosyal mesafe kuralına uyarak sabah 04.00'e kadar devam etti.

15 Temmuz Ruhu Oldukça Bölünmeyiz

Nöbete katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 15 Temmuz ruhu oldukça ülkeyi bölemeyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz, yaşadığımız bu dünya hayatında hepimizin hayatında çok istisna yeri olan bir an. 15 Temmuz bize çok önemli değerleri öğretti. İhanet içeriden olduğu için acı da çok farklı oldu. O acı da bize çok farklı şeyler öğretti. Millet, devlet ve lider aynı istikamette ise her türlü kötülüğü bertaraf etme gücünü buluyorsun. 15 Temmuz da, aynı istikamette olduğu için hain tuzağı bozdu, bertaraf etti. Pandemi sürecinde her şey değişecek, yeni vicdanlar ortaya çıkaracak, yeni vicdanlar dünyanın geleceğini kuracak. 15 Temmuz bizde var olan ruhun ortaya çıkmasını sağladı. İnanıyorum ki yeniden dünyada insanlık ruhunu harekete geçirecek, o ruh olacaktır. Bir başka şey de, modernizm hayatımızdaki birtakım konuları dejenere etti. 'Hayatımızdaki bazı şeylerde aşınma mı var?' diye soru sorarken bizim milletimizin ruhunda bir dejenere olmadığını, en ufak bir üflemeyle ortaya çıktığını, asıl ruhun devam ettiğini gösterdi. Millet asaletini, ruhunu ortaya çıkararak hain tuzakları bertaraf etti." Esenler Kaymakamı Adil Karataş da programda kısa bir konuşma yaptı.

Kaynak: Bültenler