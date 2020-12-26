Son dakika... - Esad rejiminin Hama'da saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi
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Son dakika... - Esad rejiminin Hama'da saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi

26.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:30

Edinilen son dakika haberine göre - Esad rejiminin Hama'da saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi Suriye'de Beşşar Esad rejiminin Hama kentine gerçekleştirdiği saldırıda ölen sivillerin sayısının 5'e yükseldiği açıklandı.

- Esad rejiminin Hama'da saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi

HAMA - Suriye'de Beşşar Esad rejiminin Hama kentine gerçekleştirdiği saldırıda ölen sivillerin sayısının 5'e yükseldiği açıklandı.

Suriye'de Beşşar Esad rejimi, bu sabah Hama'de füze saldırısı gerçekleştirdi. Sivil savunma yetkilileri yaptıkları açıklamada, Esad rejim, Hama'nın Zakkum köyüne düzenlediği füze saldırısında ölen sivillerin sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Ölen sivillerin çiftçilerden olduğunu aktaran yetkililer, saldırıda sivil bir araç ve bir traktörün alev alev yanarak kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

Son dakika... - Esad rejiminin Hama'da saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi
Son dakika... - Esad rejiminin Hama'da saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi
Son dakika... - Esad rejiminin Hama'da saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi
Son dakika... - Esad rejiminin Hama'da saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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