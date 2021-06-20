Esad rejimi sivil savunma ekibinin merkezini vurdu: 1 ölü, 3 yaralı
Esad rejiminin Hama'nın batısındaki Kastun kasabasında Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibinin merkezine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 görevli hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Esad rejiminin Hama'nın batısındaki Kastun kasabasında Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibinin merkezine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 görevli hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Esad rejimi, Hama kentinin batısında yer alan Kastun kasabasında Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibinin merkezine saldırı gerçekleştirdi. Sivil savunma yetkilileri, saldırısı sonucu 1 görevlinin hayatını kaybettiğini, 3 görevlinin de yaralandığını duyurdu. Sivil Savunma ekibine ait merkezin tamamen yıkıldığı belirtildi. - HAMA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı