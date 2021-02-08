Esa, Dünya'dan Uzaya Yayılan 'Mavi Jet'in Görüntüsünü Yayınladı

ESA; Dünya'dan uzaya yayılan mavi ışık huzmesinin canlandırma görüntüsünü yayınladı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2019 yılında Dünya'dan uzaya çıkan bir mavi ışık huzmesinin canlandırma görüntüsünü yayınladı.

ESA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) Atmosfer-Uzay Etkileşimleri Monitörü (ASIM) tarafından, mavi "jetler" olarak adlandırılan ve 2019 yılında tespit edilen hava olayının canlandırma görüntüsünü bir rapor eşliğinde yayınladı.

Bilim insanları mavi jetlerin, bulut katmanının üzerinde oluştuğu için Dünya yüzeyinden görülmesinin ve incelenmesinin zor olduğunu ifade etti. Ancak uzayda bulutların üstünden yaklaşık 400 kilometre yörüngede dolanan UUİ'de bulunan ASIM, mavi jeti engelsiz tespit ederek ölçümledi. ESA, bu ölçümler sonucunda hazırlanan raporla birlikte canlandırma görüntü yayınladı.

MAVİ JET NEDİR?

ASIM, UUİ'de bulunan ve fırtınalı hava koşullarından kaynaklanan üst atmosfere uzanan elektrik deşarjlarını aramak için tasarlanan bir optik kamera ve fotometreden oluşan monitör olarak biliniyor.

Mavi jetler ise yoğun fırtınalı havada, atmosferle etkileşime giren elektronlar ve radyo dalgaları tarafından oluşan atmosferik elektrik deşarjı olarak adlandırılıyor.

ESA, ASIM tarafından kısa süre önce tespit edilen mavi jetin 10 mikro saniyelik yoğun bir seri ışık parlamasıyla başladığını belirtti. Mavi Jet'in çıkış yerinin ise Pasifik Okyanusu'nda bulunan Nauru Adası olduğu ifade edildi.

Kaynak: Space Mag Türkiye