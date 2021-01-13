Erzurum ve Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Erzurum ve Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Erzurum ve Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu iki kentte hava bugün çok bulutlu olacak. Erzurum'un batısı ile Erzincan çevresi karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don olayı ile sis ve pus beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, ara sıra saatte 30 ila 60 kilometre hızda eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 6, Ardahan ve Tunceli'de 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 6, Iğdır'da 5 ve Kars'ta 3 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 11, Ardahan ve Tunceli'de 9, Erzurum'da 6, Ağrı'da 5, Iğdır'da 3 ve Kars'ta 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 40, Konaklı'da 27 ve Sarıkamış'ta 26 santimetre ölçüldü.

Bölgede dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya