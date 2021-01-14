Erzurum'un 'Karnavas' bezinden ürünler, Japonya'ya ihraç ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erzurum'un 'Karnavas' bezinden ürünler, Japonya'ya ihraç ediliyor

14.01.2021 08:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 08:54
Erzurum'un 'Karnavas' bezinden ürünler, Japonya'ya ihraç ediliyor

ERZURUM'un Olur ilçesinin Ormanağzı Mahallesi'nde kadınların tezgahlarda dokuduğu yöreye has Karnavas bezinden üretilen baş örtüsü, seccade, şal, el çantası, sırt çantası, cecim ve cüzdan gibi ürünler Japonya'ya gönderilecek.

ERZURUM'un Olur ilçesinin Ormanağzı Mahallesi'nde kadınların tezgahlarda dokuduğu yöreye has Karnavas bezinden üretilen baş örtüsü, seccade, şal, el çantası, sırt çantası, cecim ve cüzdan gibi ürünler Japonya'ya gönderilecek. Kars MÜSİAD Başkanı Ali Uçum, Japon kadınların bu ürünleri çok seveceğini söyledi.

900'e yakın nüfusuyla ilçenin en büyük kırsal mahallesi olan Ormanağzı'nda tezgahlarda dokunan, yöreye has Karnavas bezinin Japonya'ya ihraç edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Kadınların geçmişte örtünmek için kullandığı, bugün ise dekorasyon amaçlı örtüler ve mefruşat ürünleri yapılan Karnavas bezini Kars MÜSİAD Başkanı Ali Uçum, Japon pazarına sunacak. Olur Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve 40 kadın kursiyer tarafından dokunan Karnavas bezinden üretilen baş örtüsü, seccade, şal, el çantası, sırt çantası, cecim ve cüzdan gibi ürünler Japon kadınlarının beğenisine sunulacak.  

'20 BİN DOLARLIK SATIŞ YAPILDI'

Olur Kaymakamı İlker Eker, Halk Eğitim Merkezi'ndeki 40 kadın kursiyer tarafından üretilen birbirinden güzel ürünlerin iş insanı Ali Uçum tarafından Japonya'ya götürüleceğini belirtti. Kursiyerlerin önümüzdeki günlerde çok daha güzel işler çıkaracaklarına inandığını söyleyen Kaymakam Eker, "İlk etapta 20 bin dolarlık satış yapıldı. Ürünleri Japonya'ya götürecek olan iş insanı Uçum, ürünleri çok beğendi. Çalışmalarımız devam ediyor. Olur'daki kadınlarımızın el emeği, göz nurlarının Japon kadınlar tarafından kullanılacak olması sevindirici" diye konuştu.

'ÜRÜNLERİ ÇOK BEĞENDİK'

Halk Eğitim Merkezi'nde yöre kadınları tarafından üretilen ürünleri gördüğünü ve çok güzel bulduğunu söyleyen Japonya'daki MÜSİAD Kars Dış İlişkiler Başkanı Ali Uçum şunları söyledi:

"Olur Halk Eğitim Merkezi'ndeki 40 kadın kursiyer yaklaşık bir yıldır Karnavas bezinden yaptığı ürünleri götürmek için buradayız. Ürünleri gördük ve çok beğendik. Bizim gibi Japon kadınlar da bu ürünleri beğenecek. Olur'un Karnavas bezi Japon pazarında yerini bulacaktır. Burada kadınlarımızın üreteceği tüm ürünlere talibiz. Kadınlarımızın daha güzel işler yapacağına inanıyorum."

MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir de bölge insanının istihdamına katkı sağlamak için başlattıkları projeleri devam ettirerek, ekonomiye katkıda bulunacaklarını söyledi.

Kursiyerlerden Tülay Yıldız ise yaptıkları ürünlerin ilk postasını Japonya'ya göndermenin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Erzurum'un 'Karnavas' bezinden ürünler, Japonya'ya ihraç ediliyor
Erzurum'un 'Karnavas' bezinden ürünler, Japonya'ya ihraç ediliyor
Erzurum'un 'Karnavas' bezinden ürünler, Japonya'ya ihraç ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Kanye West Kim Kardashian Seren Serengil
Spor Fatih Terim Emre Taşdemir Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kamu İzmir Kongre İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum'un 'Karnavas' bezinden ürünler, Japonya'ya ihraç ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 08:58:57. #1.14#
title