Erzurum Ticaret Borsası
11.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:26
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,32 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,32 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|34,00
|35,75
|35,32
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|16,50
|23,00
|22,26
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,55
|30,55
|30,55
|HTS
|Patates
|Kg
|2,70
|2,70
|2,70
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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