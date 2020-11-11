Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

11.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:26
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,32 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,32 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg34,0035,75 35,32HTS
Civil peynirKg16,5023,0022,26HTS
Kaşar peyniriKg30,5530,55 30,55 HTS
PatatesKg2,702,70 2,70 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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