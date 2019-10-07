Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 3,02 liradan satıldı.

07.10.2019 13:52
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 3,02 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKG 3,02 3,02 3,02 HTS
Kuru soğanKG 6,00

6,00 6,00 HTS
Yağlı peynirKG 15,00

15,00 15,00 HTS
TereyağıKG35,00

35,00 35,00 HTS
Tavuk EtiKG12,23

19,76 19,03 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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