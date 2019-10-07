Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 3,02 liradan satıldı.
07.10.2019 13:52
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 3,02 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|3,02
|3,02
|3,02
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Yağlı peynir
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Tereyağı
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|12,23
|19,76
|19,03
|HTS
Kaynak: AA