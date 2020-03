Erzurum'dan 38 İdlip şehidine 38 Hatim

07.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:50

Yakutiye İlçe Müftülüğü ve Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği tarafından İdlip Şehitleri ve tüm şühedanın ruhu için Yakutiye İlçesine bağlı Kur'an Kurslarında hafızlığını ikmal eden 450 hafız tarafından Lalapaşa Camiinde 38 idlip şehidine 38 hatmi şerif okundu.



Programa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye İlçe Müftüsü Osman Yazıcı ve vatandaşlar katıldı.



Program hafızlar tarafından hatmi şerif okunması ile başladı ardından Yakutiye İlçe Müftüsü Osman Yazıcı okunan hatmi şeriflerin duasını yaptı.



Programda konuşma yapan din görevlileri başkanı Lalapaşa Camii İmam Hatibi Emrullah Kaçar şunları söyledi, "Biz Erzurum Din Görevlileri Derneği olarak her daim devletimize, milletimize ve ordumuza duacıyız. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve şimdide Bahar Pınarı harekatlarında görev alan Mehmetçiğimize tüm ordumuza dua ediyoruz gene bu gün sınır ötesinde Ülkemiz için canını feda eden başta İdlip şehitlerimiz ve tüm şüheda için burada 450 hafızımız tarafından 38 Şehide 38 Hatim programı düzenledik, ayrıca şu an yaralı olan gazilerimiz ve de tüm Mehmetçiğimiz için dualarımız her daim devam edecektir." dedi. - ERZURUM

