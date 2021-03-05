Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar ata binerek keyifli anlar yaşadı

Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince, devlet korumasındaki ve yabancı uyruklu refakatsiz çocuklar için ata binme etkinliği düzenlendi.

Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince, devlet korumasındaki ve yabancı uyruklu refakatsiz çocuklar için ata binme etkinliği düzenlendi.

Erzurum Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Hippoterapi ve Olimpik Binicilik Tesisi'ndeki etkinlikte 40 çocuk, eğitmenler eşliğinde biri midilli 3 ata bindi. Yetkililer tarafından ata binme eğitimi verilen çocuklar, programda keyifli anlar yaşadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, yaptığı açıklamada, çocukların psikolojik, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Çocuklarımızın atları çok sevdiğini düşündük ve böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Kocadağıstan ise eğitimin sadece kalem ve kağıtla verildiğini düşünen bir üniversite olmadıklarını söyledi.

Üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini bildiren Kocadağıstan, "Bu çocuklar hepimizin. Biz de eğitimlerine ve psikolojilerine destek için çok uğraş veriyoruz. Tesiste çocukları atlara bindirmek ve onları gezdirmek bizim için çok duygu doluydu. Umarım çocukların psikolojilerine bir nebze de olsa destek sağlamış oluruz." diye konuştu.

Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf