ERZURUM'DA CADDELERDE YOĞUNLUK OLUŞTU
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ERZURUM'DA CADDELERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da tam kapanmanın sone ermesinin ardından kent merkezinde yoğunluk oluştu.

ERZURUM'da tam kapanmanın sone ermesinin ardından kent merkezinde yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar, bayramda ziyaret edemedikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret edip dua etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının son ermesinin ardından Erzurum kent merkezinde birçok bölgede yoğunluk yaşandı. PTT, banka ve fatura ödeme noktalarında yoğunluk yaşandı, kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, bu noktalarda önlem alınmasını istedi.

Fatura ödemek için 4 saattir kuyrukta beklediğini söyleyen Mehmet Erol, Evin elektrik, su, telefon ve doğal gaz faturalarını ödemek için gittiğim her yerde kuyruk vardı. Buradaki kuyrukta da tam 4 saat bekledim. Sıra bana geldiğinde öğlen paydosu verildi dedi.

Ramazan Bayramı'nı da içine alan dönemde, mezarlık ziyareti yapamayanlar ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Dua okuyup, mezarlara su dökerek bakım ve onarımlarını yapanlardan Müşerref Özdemir, Kayınvalidem koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Biz de yasaklar nedeniyle uzun süre ziyaret edememiştik. Kısıtlamalar kalkınca yakınlarımla birlikte buraya geldik. Umarız bu hastalık tez zamanda yok olur ve normal hayatımıza döneriz diye konuştu.

ERZURUM'DA CADDELERDE YOĞUNLUK OLUŞTU
ERZURUM'DA CADDELERDE YOĞUNLUK OLUŞTU
ERZURUM'DA CADDELERDE YOĞUNLUK OLUŞTU
ERZURUM'DA CADDELERDE YOĞUNLUK OLUŞTU
ERZURUM'DA CADDELERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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