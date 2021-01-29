Erzincan yolunda TIR geçişine kar engeli
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Erzincan yolunda TIR geçişine kar engeli

29.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:39
Erzincan yolunda TIR geçişine kar engeli

TUNCELİ Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan sınırında bulunan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun TIR geçişine kapatıldığını duyurdu.

TUNCELİ Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan sınırında bulunan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun TIR geçişine kapatıldığını duyurdu. 

Tunceli'de etkili olan kar yağışı, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Valilik, Erzincan il sınırında bulunan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ikinci duyuruya kadar TIR geçişlerine kapatıldığını açıkladı. 

 


Erzincan yolunda TIR geçişine kar engeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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