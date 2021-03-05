Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı

05.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:44
Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentte yapılan denetimlere katılıp vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentte yapılan denetimlere katılıp vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, beraberindeki Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ve denetim ekipleriyle, Ordu ve Halitpaşa caddelerini gezerek, kontrollü normalleşme dönemi kapsamında alınan tedbir ve kurallara uyulup uyulmadığını denetlendi.

Denetim sırasında vatandaşlara uyarılarda bulunan Makas, maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra normalleşme kurallarına hassasiyetle riayet edilmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 09:44:39. #1.15#
title