Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentte yapılan denetimlere katılıp vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, beraberindeki Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ve denetim ekipleriyle, Ordu ve Halitpaşa caddelerini gezerek, kontrollü normalleşme dönemi kapsamında alınan tedbir ve kurallara uyulup uyulmadığını denetlendi.

Denetim sırasında vatandaşlara uyarılarda bulunan Makas, maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra normalleşme kurallarına hassasiyetle riayet edilmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya