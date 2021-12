Erzincan milletvekilleri 2021 yılını değerlendirdi

ERZİNCAN (İHA) - AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 2021 yılını değerlendirdi.

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut, Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser düzenledikleri toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2021 yılını değerlendirmek üzere toplanan heyette ilk olarak Mehmet Cavit Şireci selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra söz alan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, "Son 10 yılda ülkemiz her yöntemle sınandı. Salgın, pandemi bahane edildi, gezi olayları sokak hareketleri oldu. Yalanlar, iftiralar, terör örgütleri, FETÖ kalkışması ve askeri darbe ile milli irade çiğnenmek istendi. Güney sınırlarımıza yığınak yaptılar. Türkiye devreye girince terör örgütlerinin hamiliğine soyundular. Ekonomimizi tehdit ettiler, sinsi tuzaklar kurdular. Yönetimi devirmek için kim desteklenecek, kim devrilecek bunu konuştular. Finans oyunları, gizli ambargolar, büyüyen ve gelişen ülkemize karşı yapılan saldırıların dozu günden güne arttı. Dış güçler bu oyunları kurarken bazıları figüranlık yaptılar. Bu süreçte milletin çıkarlarını biz hükümet olarak daima koruduk. Bedeller ödendi ama büyük Türkiye'den taviz verilmedi. Muhalefet; 'Enflasyondan kurtulmak için AK Parti iktidarından kurtulmak lazım' dedi. Halbuki enflasyonu yüzde 7'lere ve faizi de yüzde 4,5'lere daha önce biz düşürdük. AK Parti iktidarıyla nasıl olduğunu ördük ve inşallah bundan sonra da görülecektir. Yatırım, üretim, istihdam diyerek ülkemizi büyüterek engelleri aşacağız. Dövizi düşüreceğiz. Kardeşliğimize birliğimize sahip çıkarak, Allah'ın yardımı, milletimizin gücüyle ekonomimizi yeniden rayına oturtacağız. Ekonomide yaşanan sıkıntılar sadece bizim ülkemizde değildir. Sorunun kaynağı, gelişmekte olan ülkelerin aldığı payın artması ve gelişmiş ülkelerin payından pay almaya başlamasıdır. Bütçe görüşmelerinde hayasızca saldırılar yapıldı. El işaretli, yalanlar ve iftiralar atıldı. Dövizin atmasını fırsat bilerek, 'Geliyor gelmekte olan' sloganıyla sıklıkla tekrar edildi. Ulaştırma bütçesinde yaptığım konuşmada, darı ambarına girmiş aç tavuk gibi bunu tekrarlasanız da, 2022 bütçesini biz yaptık, 2023 bütçesini de biz yapacağız, 2024 bütçesini de inşallah Cumhur İttifakıyla birlikte biz yapacağız dedim. 2053, 2071 bütçelerini de Cumhur İttifakının çocukları yapacaktır" diye konuştu.

Milletvekili Karaman, Erzincan'da yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler vererek, "Erzincan'da şuan da toplam proje sayımız 198. Yani Erzincan'da 198 adet proje devam ediyor. Proje tutarı 8 milyar TL civarında. 31 adet proje tamamlandı, 124 adet devam etmekte ve 11 adet proje ihale aşamasındadır. Bunların bir bölümünden de bahsetmek istiyorum. 2002 yılı sonunda 14 kilometre bölünmüş yol bulunurken, 2019 yılında bölünmüş yol uzunluğu 350 kilometre olup, 2020 yılında 3 kilometre daha yapılarak 353 kilometre olmuştur. Yapımı devam eden 24 kilometre Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan Erzincan - Refahiye, Kemaliye - Malatya bölünmüş yol tamamlandığında toplam bölünmüş yol uzunluğu 377 kilometreye ulaşacaktır. Çayırlı Başköy Yolu yapımında, proje tutarı 125 Milyon TL olup, 67,1 milyon TL harcanarak yüzde 54 seviyesinde devam etmektedir. Turnaçayırı Köprüsü'nün proje tutarı 49,5 milyon TL olup, tamamı harcanarak köprüler tamamlanmıştır. Önümüzdeki dönemde bağlantı yollarının yapılması planlanmaktadır.

Eğitim yatırımlarına göz atarsak; 2021 yılında, engelli çocuklarımız için 24 derslik özel eğitim okulu yapıldı. Proje tutarı 9 milyon TL olup, 6,4 milyon TL harcanarak yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Hizmete açılmıştır. Eski Kız Meslek Lisesi yerine Bilim Sanat Merkezi yapıldı ve yakın zamanda hizmete girecektir. Erzincan Öğretmenevinin de proje tutarı 18 milyon TL olup, proje hazırlıkları devam etmektedir. Ayrıca; 33 okul, 5 lise pansiyon ve 1 spor salonu güçlendirme ve onarımı tamamlanmıştır. Programda yer alan 21 okul ve 1 lise spor salonu, 1 hizmet binası onarımı devam etmektedir.

Şehir stadyumunda proje tutarı 140,3 milyon TL olup, 128,6 milyon TL harcanarak yüzde 95 seviyesinde devam etmektedir. 2022 yılında hizmete açılacaktır.

500 yataklı Devlet Hastanesi, 2018 yılında başlayan projenin yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Elektrik, mekanik, sıva işlemleri devam etmektedir. 2022 yılında buranın inşaatını bitirip 2023 yılında da hizmete açmayı planlıyoruz.

Karaağaç Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ihale tutarı 9,7 milyon TL olup projenin temel betonları atılmış ve yapımı devam etmektedir. Sağlıklı yaşamın ana unsurları olan sigarayı bırakma, diyetisyen ve fizyoterapist gibi hizmetler verilecektir. Kadın ve üreme sağlığı, ruh sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı yapılacaktır.

Ayrıca, 2021 yılı yatırım programında proje tutarı 90,2 milyon TL olan 9 adet proje yer almaktadır. Barajlarımız çok önemli. Turnaçayırı Barajı su tutmaya başladı. Çayırlı ilçe merkezi ile 35 köyü ve Tercan ilçesine ait 5 köyün toplam 14 bin 887 hektar arazinin sulanmasını sağlayacaktır. Projenin bedeli 76,3 milyon TL olup, 63 milyon TL harcanarak yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Ballı Barajı ise projesi tamamlanan baraj olarak 2018 yılı yatırım programına alınmıştır. Barajın yapılmasıyla Erzincan Ovasında 11 bin 570 dekar alan sulanacak olup, pompaj sulamalarının önemli bir kısmı cazibe sulamasına dönüştürülmüş olacaktır. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 19 Temmuz 2018 tarihinde ihale edilen projenin bedeli 102,3 Milyon TL olup, 15 milyon TL harcanarak yüzde 16 seviyesinde çalışmalar devam etmektedir.

Sulama Birliği Özel İdareye devredilmiştir. İl Özel İdaresinde sulama problemi çözülmüştür. Arazi toplulaştırmasında, ilimizde 126 köyde uygulanan projenin tutarı 114,6 milyon TL olup, bugüne kadar 13,8 milyon TL harcanarak çalışmalar birinci kısımda yüzde 22, ikinci kısımda yüzde 13 fiziki gerçekleşme seviyesinde devam etmektedir.

Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinde, OSB'nin genel bütçe yatırım programına alınması için hazırlanan fizibilite raporu Tarım ve Orman Bakanlığına sunulmuştur. Fizibilite raporuna göre OSB 92 parselden oluşmaktadır. Parsellerin 6 adedi idari ve sanayi parseli, geriye kalan 86 adedi ise ahır işletmeleri parsellerinden oluşmaktadır.

Bölgede 17 bin büyükbaş hayvan kapasiteli 86 ahır, 1 adet 300 baş/gün kapasiteli et kombinası, 1 adet soğuk hava deposu, 1 adet 5 bin 500 metre küp kapasiteli biyogaz tesisi faaliyete geçecektir. Bölgede idari tesislerde 15 kişi, entegre tesiste 85 kişi, işletmelerde 270 kişi olmak üzere 370 kişinin doğrudan istihdamı öngörülmektedir. Bölgede alt yapı projeleri tamamlanma aşamasındadır.

Üniversiteden devralınan eski tekel binasının müzeye dönüştürülmesi için proje inşaat aşamasındadır. Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından ihale edilen yeni müzenin projesi tamamlanmıştır. Yeniden ihale edilen projenin tutarı 17,3 milyon TL olup, 2,9 milyon TL harcanarak yüzde 17 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

5 bin kişilik cezaevi yapımda, proje tutarı 436 milyon TL olup, 5 Haziran 2017 tarihinde yapımına başlanmıştır. Bugüne kadar 433 milyon TL harcanarak geçici kabul işlemleri devam etmektedir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin 2021 bütçesi 252 milyon 279 bin TL iken 2022 yılında 325 milyon TL olmuştur. Yeni rektörlük binası projesinin tutarı 44 milyon TL olup, 43,8 milyon TL harcanarak tamamlanmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda, proje tutarı 49,4 milyon TL olup, 15 milyon TL harcanarak yüzde 22 seviyesinde devam etmektedir.

Mühendislik Fakültesi laboratuvar binası için projelendirme çalışmaları tamamlanarak Valiliğimiz KHGB tarafından 28 Mayıs 2020 tarihinde 9 milyon 664 bin 200 TL (KDV dahil) bedelle ihale edilmiş olup, iş devam etmektedir.

Kütüphane müze binası tamamlama işi 2021 yılı harcaması 3 milyon 100 bin TL olarak bina tamamlandı ve kullanıma açıldı. Spor Bilimleri Fakültesi 2021 yılı harcaması 8 milyon 720 bin TL ile yüzde 40 seviyesinde iş devam ediyor.

Yalnızbağ yerleşkesi çevre duvarı çevreyle ve alt yapı yapım işi 2021 yılı harcaması 2 milyon 900 bin TL olup işin seviyesi yüzde 62'dir.

Yalnizbag yerleşkesi 2 bin metreküp su deposu yapım işi toplam harcama 2 milyon 522 bin TL harcama ile iş tamamlandı.

Ayrıca, cazibe merkezi kapsamında 6. teşvik belgesinin süresini 1 yıl süre ile uzattırdık.

Tarım Kredi Birlik A.Ş. tarafından devredilen fabrika üretime geçmiş olup, fabrikada; kaşar, lor, tel, örgü peynir çeşitleri ve tereyağı üretilmektedir.

Günlük işleme kapasitesi 30 ton olan kapasitenin 12 tonluk kısmı kullanılmaktadır. Yılbaşından sonra kapasite artırımına gidilecektir. Çalışan personel sayısı 33 kişidir.

İl Özel İdaresi ve KÖYDES yatırım programında ise;

Köy yollarında asfalt, kilit parke, sanat yapısı ve diğer 128 iş için 60 milyon 303 bin 679 TL, tarım sektöründe 43 sulama tesisi için 9 milyon 769 bin 247 TL, köy içme sularında 110 iş için 12 milyon 590 bin 150 TL, kanalizasyon programında 18 iş için 3 milyon 857 bin 890 TL, köy sosyal tesisler programında sektöründe 45 adet iş 945 bin TL, genel idare sektöründe 4 iş için 4 milyon 886 bin 828 TL olmak üzere, toplam 348 işin proje tutarı 92 milyon 352 bin 794 TL'dir. 2021 yılında 77 milyon 30 bin 70 TL ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde 68 milyon 252 bin 248 TL harcanarak yüzde 74 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Projelerden 243 adedi tamamlanmış, 105 adedi devam etmektedir.

Bu güne kadar; Köy yollarında; 45 bin metrekare kilit parke, 44,7 kilometre 1.kat sathi kaplama, 14,77 kilometre 2.kat sathi kaplama yapılmıştır. 2021 yılında 93,5 kilometre olarak planlanan BSK sıcak asfalt yapımı programında 106,5 kilometre tamamlanmıştır.

İçme sularına gelecek olursak; 103 bin 303 metre içme suyu ishale hattı, 10 bin 214 metre şebeke hattı, 55 adet kabotaj ve 33 adet depo yapılmıştır. Kanalizasyon sektöründe; 19 bin 225 metre hat inşa edilmiştir. Tarım sektöründe; 10 kilometre sulama kanalı ve 12 bin kilometre borulu sulama kanalı yapımı tamamlanmıştır.

İl Özel İdaresi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle yatırımı tamamlanan, Ergan Dağı Kış sporları merkezi turizmin hizmetine sunulmuştur.

Alt yapı tesisleri, uluslararası standartlarda pistlere sahiptir. Yapay karlama tesisleri, pist aydınlatması ve 5 adet mekanik tesis mevcuttur. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen Yüksek İrtifa Sporcu Kamp Merkezinin proje çalışmaları tamamlanmış olup, yapım ihalesi yapılmıştır. İhale bedeli ise 63 milyon TL'dir. KUDAKA tarafından sağlanan destekle 2,86 milyon TL bedelle kar ezme aracı satın alınmıştır. 2021 yılında yapımı planlanan; 3 bin metrekare günübirlik tesisi, 18 adet yamaç ev ve spor tesisi projelerinin hazırlıkları devam etmektedir. Zipline tesisleri ise ihale sürecindedir.

Vasgirt deresi, Millet bahçesi projesi yeniden yapılarak ihaleye en kısa sürede çıkacaktır.

Hocabey Kızılay Mahalleleri için geçtiğimiz gün Vali, milletvekili, Belediye Başkanı, İl Başkanı ile yapılan toplantıda son karar verildi. En kısa zamanda yıkım çalışmaları başlayacak 2022 yılında ise inşaat yapımına başlanacak.

Merkez çarşısı için proje çalışmaları devam etmektedir.

'Beytahtında Macera Başlıyor ve Beytahtı Konakları Projesi'; KUDAKA'nın 2021 yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Destek Programı-2 kapsamında hazırlanan ve Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek olan 'Beytahtı'nda Macera Başlıyor' isimli proje kapsamında; ilimiz Beytahtı bölgesinde yaklaşık 144 bin metrekare alan üzerinde tasarlanan mesire alanında her bireyin keyifle vakit geçirebileceği; 3 bin 750 metrelik yürüyüş yolu, 2 bin 250 metrelik bisiklet yolu, bin 200 metrelik akülü araç yolu, 98 adet piknik üniteleri ve 4 bin 700 metrelik macera parkuru planlanarak, ilimizin turizm sektörü alanında ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması ve bölgesel kalkınması hedeflenmektedir.

Turistik Doğu Ekspresi tekrar hizmete giriştir. Seracılıkta, 2020 yılında 345 dekar olan sera 2021 yılında 480 dekara ulaşmıştır. 2020 yılında 8,5 ton domates, 2021 yılında 12 bin ton domates üretimi yapılmıştır.

Refahiye Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu projesinde maliyet tutarı 12,7 milyon TL olup, çalışmalar yüzde 65 seviyesinde devam etmektedir.

İliç Gençlik Merkezinde projeye 6 milyon 924 bin 85 TL harcanarak tamamlanmıştır.

Refahiye ve Üzümlü öğrenci yurtları 28 milyon 230 bin 987 TL harcanarak hizmete açılmıştır. 200 öğrenci kapasiteli Kemaliye öğrenci yurdunun proje tutarı 7,3 Milyon TL olup, tesis tamamlanmıştır. 300 öğrenci kapasiteli Çayırlı öğrenci yurdu proje tutarı 18,3 milyon TL olup, tamamlanarak karma yurt olarak Başbakanımız Binali Yıldırımın tarafından hizmete açılmıştır. Ayrıca Çayırlı'da Erzincan'ın ikinci büyük camisi Çayırlı Merkez Camii'de hizmete açıldı.

Böylece Erzincan'da 6 merkezde 7 adette ilçelerde yurt bulunmakta ve toplamda 10 bin 974 öğrenciye hizmet vermektedir.

Milli Parklar Kanunu kapsamında Dumanlı Tabiat Parkı gelişim planı, tamamlanmıştır. Projeye 37,8 milyon TL harcanarak tefrişatı ve elektrik tesisatı ile birlikte tamamlanmıştır. Proje kapsamında Akarsu ve Refahiye arası 21 kilometre yol, çadırlı kamp alanı, kır lokantası, mescit, tuvalet, otopark, 3 adet gölet, yağmur barınağı, 12 kilometre yürüyüş yolu, orman köşkü, kamp alanı ve konukevi bulunmaktadır. Refahiye jandarma hizmet tesisleri ve koca dere millet parkı çalışmaları devam etmektedir.

Sonuç olarak, 2021 yılını biraz sıkıntılıda olsa hamdolsun bitirdik. 2022 yılının halkımıza hayırlı olmasını diliyor, ülkemize ve dünyaya milletimize ve Erzincanımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allahtan diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Son olarak konuşma yapan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise, "Ben her zaman söylüyorum, basın mensuplarıyla siyasetçiler genelde hep aynı kaderi paylaşırlar. İnşallah hep böyle güzel günlerde bir araya gelerek Erzincan'a yapılan güzel hizmetleri anlatırız. Sağlıklı olarak ailemizle birlikte yeni yıla girmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Ben genel siyaset ile alakalı biraz konuşmak istiyorum. Anlatılan yatırımlar yalnızca Erzincan eksenli değildir. Malum Türkiye ve dünya çok önemli bir süreçten geçiyor. Pandemi bütün dünyayı kasıp kavururken, bizler de payımıza düşeni aldık. Burada bizi en çok üzen de pandemi sürecinde özellikle, sorun küresel çözüm ulusal anlayışı ile, burada milletimize seferberlik yaptığımız halde, AK Parti iktidarı olarak, Cumhur İttifakı olarak, ama ne yazık ki yalanlarla milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlar, tarihten dersini almamıştır. Malum bu yatırımların yapılması için, özellikle sınırlarımızın güvenli olması lazım ve yine Türkiye'nin kalbi olan İstanbul'da ki devasa yatırımlarla elbette ekonomimizin ayakta kalması için çok büyük çabalar sarf edilmiştir. Bizler bu hassasiyetle, sevdayla çalışırken doların veya kurun yükselmesiyle birlikte hükümeti özellikle Cumhur İttifakını yeniden erken seçim çağrıları yapması, gerçekten de hezeyanla görülmüştür. Bu nedenle biz şunu söylüyoruz; Biz bu ülkede, Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne, gölgelerin üzerimize geldiği en zor anlarda bile, güneşin doğuşuna binlerce kez şahit olduk. Çok şükür bu ülkede gemi karaya vurduğunda, bu ülkenin kaptanı o gemiyi aldı ve denizlere açıldı. Buradan özellikle şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Malum biz iktidara geldiğimiz de, dolar, yanlış söylemiyorum 1 milyon 650 bin TL idi. Şimdi doların hareketlenmesiyle birlikte, ülkeyi dize getirmek isteyen dış güçlere buradan mihmandarlık yaparak, burada milletimizi yalanlarla, tipik ihanet siyasetiyle, hakikaten milletimizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Bir diriliş var arkadaşlar, malum sınırlarımızın ötesinde dünyada özellikle yeryüzünde başka bir ülke yoktur her hafta 2 şehit veren yeri geldiğinde 3 şehit veren, yurdu yaşatmak için can veren kahramanlarımız var. Onun için bizim yatırımlarımız elbette devam edecektir hızını kesmeyecektir. Biz bu duygularla vatanımıza ve milletimize hizmet etmeye, milletimizin çizmiş olduğu istikamette yürümeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Geçen ben Elazığ, Bingöl ve Erzurum üçgenin de bir programım vardı. Gece saat 2'de Elazığ'dan Bingöl'e geçerken, bunlar önemli şeyler, bunlar olmazsa bu yatırımların da bir anlamı yoktur ve özellikle bunlar orada sağlam bir şekilde savunma yaptıkları için, az önce söyledik, vatanımızın ve milletimizin bekası için, oralarda ciddi manada mücadele veriliyor ve o gecenin yarısında Elazığ - Bingöl üzerinde ki karayolunda bir arkadaşımız ile Bingöl'e geçerken yanılmıyorsam 1993'te 33 kardeşimizi şehit olan kardeşlerimizin bulunduğu yere baktık ve yolumuza devam ettik. Yine 2012 yılında bizim de yeğenimizin şehit olduğu Bingöl Kardeşler mevkiine gittik. Orada ki görgü tanıklarını dinledik. Bunlar önemli arkadaşlar yatırımlardan daha da önemli. Görgü tanıklarının, olayın faillerinin özellikle o bölgede ki yüzbaşı ve binbaşının hiç kimseyi yaklaştırmaması sonradan 4 kişinin spor kıyafetlerle gelip, sivil bir arabaya binip uzaklaşmaları, tam bir FETÖ taktiği. Şimdi bunları niye söylüyorum, ana muhalefetin Genel Başkanı Kılıçtaroğlu ne diyor, 'Biz geldiğimiz de KHK ile atananları geri göndereceğiz' diyor. Yani diyor ki biz ülkeyi teslim edeceğiz. Biz şehitlerimizin ruhlarına halel gelmesini istemiyoruz. Bu mana da daha çok çalışacağız ve onların oyunlarını da bozacağız.

Ben tekrardan, bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen toplantıya milletvekillerinin yanı sıra, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut, Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser, İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız ve partililer katıldı. - ERZİNCAN