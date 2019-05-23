Erzincan emniyetinden şehit aileleri onuruna iftar

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce şehit ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Erzincan Polis Evi'nde düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Eşi Hatice Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Eşi Nesrin Savaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polisler ve şehit yakınları katıldı.

İftar programı öncesi konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Ramazan aynın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederek, katılımcıların Ramazan ayını tebrik etti.

Programda konuşan Vali Ali Arslantaş; "Bu güzel iftar sofrasında bizleri buluşturan Rabbime hamdüsenalar olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Ramazan'da yapacağımız her iftar, ahirette hakkımızda iftihar vesilesi olsun. Rahmeti, bereketi ve mağfireti ile gelen Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun.

Toplumlar emeğin, zanaatın ve ahlakın üstünde yükselir. Bir meslek sahibi olmak, o mesleğin ahlakına ve erdemine vakıf olmaktır. Çalıştığı kurumun ilkelerini bilmek, kurumun gelişmesine katkıda bulunmak erdemli insanların özelliğidir. Emniyet Müdürlüğümüzün bugün bu noktalara gelmesi büyük bir birikimin, erdemli çalışan personellerimizin fedakarlıklarının, emeklerinin, özverili tutumlarının sonucudur. Emniyet Müdürlüğümüzü sadece devletimizin bir kurumu olarak görmeyip ailesi kabul eden, sevincine, üzüntüsüne; neşesine, kederine ortak olan kurumumuzun itibarını koruma noktasında her zaman titiz davranan siz değerli çalışanlarımızın varlığı, bizlere güç vermektedir." Dedi.

Yapılan duaların ardından ezan okunması ile iftarlarını açan Vali Arslantaş ve beraberindeki protokol mensupları daha sonra iftar programına katılan tüm paydaşlar ile sohbet ederek, istek ve taleplerini dinlediler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA