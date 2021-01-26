(DRONE) Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
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(DRONE) Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

26.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:22

Tercan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Tercan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Beğendik köyü muhtarı Cemal Erseçen'e ait keçilerin, dağlık alanda kaybolması üzerine köylüler arama çalışması yaptı.

Arazi taramasında 4 keçinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden köylüler, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler, tırmanış ekipmanları yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu 4 keçiyi kurtararak sürü sahibine teslim etti.

Ekiplerin kurtarma çalışması drone ile havadan görüntülendi.

(DRONE) Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
(DRONE) Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
(DRONE) Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
(DRONE) Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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