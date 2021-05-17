Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Erzincan'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.
Erzincan'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.
Sefa C'nin kullandığı 24 AY 312 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Çukurkuyu Belediyesi önünde, Saydan A. idaresindeki 24 BE 801 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada araçlarda sıkışan iki sürücü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücülerden Sefa C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir