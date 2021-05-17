Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Erzincan'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Sefa C'nin kullandığı 24 AY 312 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Çukurkuyu Belediyesi önünde, Saydan A. idaresindeki 24 BE 801 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada araçlarda sıkışan iki sürücü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücülerden Sefa C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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