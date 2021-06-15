Son dakika: Balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Son dakika: Balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Erzincan'da babasıyla ırmakta balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu.

Erzincan'da babasıyla ırmakta balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu.

Yoğurtlu beldesindeki Karasu Nehri kolunda babası Fatih Yolci ile balık avlamak için suya giren ve ağ germek isterken aniden dengesini kaybeden Yakup Yolci (15) akıntıya kapıldı.

Baba Fatih Yolci, akıntıyla gözden kaybolan oğlunu kurtaramayınca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma, AFAD, JAK ile itfaiye ekipleri su yüzeyinde ve altında arama çalışması başlattı.

Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Halil Aksoylu da bölgede yapılan çalışmaları koordine etti.

Çalışmalar sonucu AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Yakup Yolci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolci, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI
SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Angela Merkel Fahrettin Altun Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz
Spor Diego Ali Koç Cristiano Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 19:15:11. #1.16#

title