Erzincan Belediyesi Gara şehitleri için helva dağıttı
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Erzincan Belediyesi Gara şehitleri için helva dağıttı

19.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:26
Erzincan Belediyesi Gara şehitleri için helva dağıttı

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilenler için Erzincan Belediyesi helva dağıttı.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilenler için Erzincan Belediyesi helva dağıttı.

Belediye ekiplerince, Piri Sami Hazretleri Camisi ve Terzibaba Mezarlığı'nda cuma namazı sonrası yaklaşık bin kişiye helva dağıtıldı.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin ruhlarının şad olması için helva dağıttıklarını belirterek, şehitlere rahmet diledi.

Aksun, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ile MHP İl Başkanı Salih Aksu'da bir süre vatandaşlara helva ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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