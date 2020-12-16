Karacabey Belediyespor maçının ardından

Erol Bulut: Tur atladığımızdan dolayı mutluyuz

"Hafta sonu kalemizde Oytun olacak"

Erdoğan Yılmaz: Oyuncularım çok mutlu"Çok anlamlı, ince bir davranış"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Fenerbahçe, Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün Karacabey karşısında tur atladığımızdan dolayı mutluyuz ama gördüğünüz gibi 2'nci Lig de olsa 1'inci Lig de olsa Süper Lig takımlarından elenenler oldu. Hiç kolay maç yok. İlk yarı istediğimiz gibi oyuna başladık ama kırmızı karta 10 kişi kaldık. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Tur atladığımızdan dolayı mutluyuz Attığımız 2 gol daha vardı. Ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ama bence biri değildi, hakem öyle karar verdi" dedi."HAFTA SONU KALEMİZDE OYTUN OLACAK"Erol Bulut, "Altay'ı riske ettiğinizi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Riske ettiğimizi düşünmüyorum. Harun sakattı. İkinci kaleci durumunda Oytun vardı. Oytun da iyi performans gösterdi, güvenimiz sonsuz. İyi maç çıkardı. Hafta sonu da büyük ihtimalle kalemizde Oytun olacak" diye konuştu.ERDOĞAN YILMAZ: OYUNCULARIM ÇOK MUTLUKaracabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz ise "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Oyunun büyük bölümü 11-10 olduğu için değerlendirmek istemiyorum. Alt takım olarak daha hakim görünsek de Fenerbahçe'nin daha ciddi atakları vardı. Hatayspor'u eleyip Fenerbahçe ile eşleştikten sonra ligde biraz düştük. Her zaman oynama şansımız yoktu. Oyuncularım da bundan dolayı çok mutlular. Takımımızın gücünü gösterme adını büyük şans oldu. Bu yıl en azından takımımızın kapasitesini göstermiş olduk. Bizim için büyük deneyim oldu" açıklamasında bulundu."ÇOK ANLAMLI İNCE BİR DAVRANIŞ"

Erdoğan Yılmaz, maçtan önce kendisine verilen forma ile ilgili olarak ise "Teşekkür ettim. Çok anlamlı ince bir davranış. Keşke bu yaygınlaşsa. Burada Fenerbahçe'ye hizmet ettim ama bu sefer karşısında yer aldım. Forma hediye edilmesi çok anlamlıydı. Bundan sonrası için de kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı