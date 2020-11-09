Ermenistan'da Rus helikopteri düştü (2)
09.11.2020 19:54 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:05
Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya'ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu.
Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya'ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu.Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
- Ermenistan
Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya'ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sitemi sarasından vurulduğu belirtildi.
MÜRETTEBATTA 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı