Ermenistan'da Rus helikopteri düştü (2)
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Ermenistan'da Rus helikopteri düştü (2)

09.11.2020 19:54 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:05
Ermenistan'da Rus helikopteri düştü (2)

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya'ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu.

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya'ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu.Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya'ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sitemi sarasından vurulduğu belirtildi.

MÜRETTEBATTA 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti. 


- Ermenistan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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