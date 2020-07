Erken evrede meme kanserini saptamak için yapılması gerekenler Meme kanserinin kişiden kişiye farklı seyir gösterdiğini belirten Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, meme kanserinin erken teşhis edilebilmesi için öncelikle meme kanserinin belirtilerinin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, meme kanseri hakkında önemli bilgiler verdi. Meme kanserinin kişiden kişiye farklı seyir gösterdiğini belirten Prof. Dr. Yetkin, "Bazıları gürültülü ve hızlı seyrederken, bazılarıda yumuşak gidişlidir. Bunun ana sebebi meme kanserinin farklı alt tiplerinin olmasıdır. Ancak, en önemlisi meme kanserinin erken saptanması ve evresine göre en etkili şekilde tedavi edilmesidir." dedi.

"MEMEDE KİTLE ELE GELMESİ EN SIK BULGUDUR"

Meme kanserinin erken teşhis edilebilmesi için öncelikle meme kanserinin belirtilerinin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, "Memede kitle ele gelmesi en sık bulgudur. Ancak saptanan tüm kitleler meme kanserinin belirtisi değildir. Memede kitle saptandığında muhakkak doktor muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmalıdır. Meme kanserinin diğer belirtileri arasında; meme cildinde çekilme, meme başının retraksiyonu (içeri çekilmesi), meme başından akıntı gelmesi, İki meme arasında simetrinin bozulması ve koltuk altında kitle ele gelmesi sayılabilir." şeklinde konuştu.

"KADINLAR 20'Lİ YAŞLARDAN İTİBAREN KENDİ KENDİLERİNE MEME MUAYENESİ YAPMAYI ÖĞRENMELİ"

Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, sözlerine şöyle devam etti: "Meme kanserinin erken tanınmasının ilk yolu kadınların 20'li yaşlardan itibaren kendi kendilerine meme muayenesi yapmayı öğrenmeleri ve bunu düzenli şekilde yapmalarıdır. Her ay kendisini düzenli olarak muayene eden bir kadın, memesinde ortaya çıkan bir kitleyi daha erken fark edebilir. Ancak bu durum kişilerde gereksiz endişeye yol açmamalıdır. Bu muayene, her ay, adet başlangıcından 5-7 gün sonra yani memeye hormon etkisinin en az olduğu dönemde yapılmalıdır. Kendi kendine muayenede önce ayna karşısında ayakta durarak her iki meme gözlenmelidir. Meme derisinde çekinti, deride portakal kabuğu görünümü; kızarıklık; memelerden birinde büyüme; meme başlarında çökme ve pullanma olup olmadığına dikkat edilmelidir. Daha sonra elinizin üç orta parmak ucuyla, küçük dairesel hareketler çizerek meme göğüs duvarına doğru bastırılarak muayene yapılmalıdır. Sağ meme için sol, sol meme için sağ el kullanılmalıdır. İlk muayenelerde meme yapınızı tanımış olursunuz. Böylece yeni ortaya çıkan kitleleri erken dönemde fark edebilecek duruma gelirsiniz. Herhangi bir kitle şüphesi varsa hemen meme hastalıkları konusunda deneyimli genel cerrahi uzmanına başvurularak, doktor muayenesi yapılmalıdır."

"MAMOGRAFİ İLE BİR MEME KANSERİ KİTLE OLUŞTURMADAN 3-4 YIL ÖNCE YAKALANABİLMEKTEDİR"

Prof. Dr. Yetkin; meme kanserinde en önemli noktanın, meme kanserinin belirti vermeden (sertlik oluşturmadan) yakalanması ve tedavi edilmesi olduğunu kaydederek, "Bu durumda sadece kanserli doku çıkartılmakta, memenin alınmasına gerek kalmamaktadır. Bu nedenle belirli bir yaşın üstündeki tüm kadınların meme filmi çekilerek, meme kanseri erken safhada yakalanmaya çalışılır. Buna tarama mamografisi denir. Mamografi ile bir meme kanseri kitle oluşturmadan 3-4 yıl önce yakalanabilmektedir. 40 yaşından itibaren yılda bir kere genel cerrahi uzmanınca muayene yapılmalı ve mamografi çekilmelidir. Gerekli hallerde mamografiye, meme ultrasonografisi ve meme MR incelemesi de eklenebilir." ifadelerini kullandı.

