Ergani'de şehit yakınlarından kabir ziyareti
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Ergani'de şehit yakınlarından kabir ziyareti

Ergani ilçesinde s¸ehit yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla kabir ziyaretinde bulundu.

Ergani'de şehit yakınlarından kabir ziyareti
23.05.2020 22:13 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:13

Ergani ilçesinde s¸ehit yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla kabir ziyaretinde bulundu.

Yeni tip koronaviru¨s (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokagˆa c¸ıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti ic¸in muaf tutulan s¸ehit yakınları mezarlıkları ziyaret etti.

Vatandaşlar mezarlıklarda kaybettikleri şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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