Ergani'de şehit yakınlarından kabir ziyareti
Ergani ilçesinde s¸ehit yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla kabir ziyaretinde bulundu.
23.05.2020 22:13 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:13
Ergani ilçesinde s¸ehit yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla kabir ziyaretinde bulundu.
Yeni tip koronaviru¨s (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokagˆa c¸ıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti ic¸in muaf tutulan s¸ehit yakınları mezarlıkları ziyaret etti.
Vatandaşlar mezarlıklarda kaybettikleri şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA