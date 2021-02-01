Ergani Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Kahraman'dan av yasağına ilişkin açıklama

Ergani Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mehmet Şah Kahraman, 2020-2021 itibarıyla tüm avlaklarda kaya kekliği, kınalı keklik ve tavşan avının sona erdiğini belirtti.

Ergani Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mehmet Şah Kahraman, 2020-2021 itibarıyla tüm avlaklarda kaya kekliği, kınalı keklik ve tavşan avının sona erdiğini belirtti.

Kahraman, hayvanların biyolojik, üreme ve yavru büyütme zamanları dikkate alınarak avlanmalarına yasak getirildiğini ifade ederek, av yasağına uyulmasını istedi.

Dönemsel yasaklamalarla yaban hayvanlarının ve tabiatın korunduğunu, planlı ve sürdürülebilir avcılığın yapılmasının sağlandığını aktaran Kahraman, "Avlanma döneminin sona ermesiyle yasak avcılık yapan avcılara her bir aykırılık için idari para cezası verilecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar