Ereğli-Alaplı yolunda minibüs ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Ereğli-Alaplı yolunda minibüs ile tır çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ereğli-Alaplı yolunda minibüs ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı- Ereğli karayolu Pidos mevkisi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit S. (46) yönetimindeki 67 TL 728 plakalı Renault marka ticari minibüs, Alaplı'dan Ereğli istikametinden gelen Davut P. idaresindeki 31 V 9062 plakalı tır kavşakta çarpıştı. Kazada minibüs sürücü Ümit S. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine ihbar etti. Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Ereğli-Alaplı yolunda minibüs ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Ereğli-Alaplı yolunda minibüs ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Ereğli-Alaplı yolunda minibüs ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Ereğli-Alaplı yolunda minibüs ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Ereğli-Alaplı yolunda minibüs ile tır çarpıştı: 1 yaralı

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