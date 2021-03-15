Erdoğan: "Türkiye'nin yerel unsurlarla birlikte oluşturduğu güvenli bölgeler, komşumuzun (Suriye) geleceğine olan bağlılığımızın kanıtıdır."
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Erdoğan: "Türkiye'nin yerel unsurlarla birlikte oluşturduğu güvenli bölgeler, komşumuzun (Suriye) geleceğine olan bağlılığımızın kanıtıdır."

15.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:40
Erdoğan:

Erdoğan: "Türkiye'nin yerel unsurlarla birlikte oluşturduğu güvenli bölgeler, komşumuzun (Suriye) geleceğine olan bağlılığımızın kanıtıdır.

Erdoğan: "Türkiye'nin yerel unsurlarla birlikte oluşturduğu güvenli bölgeler, komşumuzun (Suriye) geleceğine olan bağlılığımızın kanıtıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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