Erdoğan: "Türkiye'nin yerel unsurlarla birlikte oluşturduğu güvenli bölgeler, komşumuzun (Suriye) geleceğine olan bağlılığımızın kanıtıdır."
15.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:40
Erdoğan: "Türkiye'nin yerel unsurlarla birlikte oluşturduğu güvenli bölgeler, komşumuzun (Suriye) geleceğine olan bağlılığımızın kanıtıdır.
Erdoğan: "Türkiye'nin yerel unsurlarla birlikte oluşturduğu güvenli bölgeler, komşumuzun (Suriye) geleceğine olan bağlılığımızın kanıtıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe