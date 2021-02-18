Erdoğan: "Tüm özel eğitim kurumlarımızı, sporcularımıza destek olmak ve Türk sporunu geliştirmek amacıyla bu mutabakata katılmaya davet ediyorum."
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Erdoğan: "Tüm özel eğitim kurumlarımızı, sporcularımıza destek olmak ve Türk sporunu geliştirmek amacıyla bu mutabakata katılmaya davet ediyorum."

18.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:44
Erdoğan:

Erdoğan: "Tüm özel eğitim kurumlarımızı, sporcularımıza destek olmak ve Türk sporunu geliştirmek amacıyla bu mutabakata katılmaya davet ediyorum.

Erdoğan: "Tüm özel eğitim kurumlarımızı, sporcularımıza destek olmak ve Türk sporunu geliştirmek amacıyla bu mutabakata katılmaya davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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