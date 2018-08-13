Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Telefonda Görüştü

Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Telefonda Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Telefonda Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara değinildi, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

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