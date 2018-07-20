Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da şehit olan Recep Öncebe'nin ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da şehit olan Recep Öncebe'nin ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Başkan Erdoğan, Doğankent ilçesine bağlı Şadi Yaylası'nda bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen operasyon sırasında kazaen açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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