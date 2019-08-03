Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Elmalı, Muhsine Gezer ve Eda Yıldırım'a birer tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

Kaynak: AA