Erdal Özyağcılar'ın Herkesten Sakladığı Evi

Ünlü isimlerin kimi zaman doğayla iç içe yaşamayı tercih etmesi nedeniyle çiftlik evleri ve dağ evleri aldığı biliniyor.

ÖZYAĞCILAR, GARİPÇE KÖYÜ'NDEN EV ALMIŞ

70 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın da herkesten gizlediği evi ortaya çıktı. Yağcılar'ın Sarıyer'e bağlı Garipçe Köyü'nde yamacın tepesinde bir evi olduğu bilgisine ulaşıldı.

PEK UĞRAMIYOR

Köy sakinleri Özyağcılar'ın, uzun zamandır eve uğramadığını ve sadece bir iki kez usta oyuncuyu gördüklerini belirtti.