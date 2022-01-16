Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni ziyaret eden kayakseverler, yoğunluk oluşturdu.

İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda hafta sonu olmasının da etkisiyle pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, özellikle hafta sonları, güney ve komşu iller ile Kayseri merkezden yoğun talep gördüklerini söyledi.

Hafta içi de çok fazla talep olduğunu belirten Cıngı, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi uçakla çok kolay ulaşımı olan illerden yoğun misafir ağırladıklarını dile getirdi.

Ziyaretçilerden Oğuzhan Köseoğlu da İstanbul'dan geldiğini ve Erciyes'i çok sevdiğini belirterek, "Mümkün oldukça buraya gelmeye çalışıyorum. Pistlerin uzun ve karın iyi oluşu ile kente yakın olması bizi buraya gelmeye itiyor. Pistler çok güzel, Erciyes'i özellikle turistlere öneriyorum." diye konuştu.

Osman Canokutan ise kentte böyle bir yerin olmasının kendileri için çok büyük avantaj olduğunu kaydederek, "Çok büyük mutluluk. İnşallah il dışından ve yurt dışından turistler gelerek Erciyes'in tadını ve keyfini çıkarırlar." dedi.