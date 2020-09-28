Erciyes Dağı'na tırmanış sırasında düşerek yaralanan kişiyi JAK timi kurtardı
28.09.2020 17:43 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:46
Jandarma Genel Komutanlığı, Kayseri Erciyes Dağı'nda zirveye tırmanış sırasında düşerek yaralanan vatandaşı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin kurtardığını bildirdi.
Jandarma Genel Komutanlığı, Kayseri Erciyes Dağı'nda zirveye tırmanış sırasında düşerek yaralanan vatandaşı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin kurtardığını bildirdi.
Genel Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Kayseri Erciyes Dağı'nda zirveye tırmanış esnasında düşerek yaralanan bir vatandaşımız, JAK timlerimiz tarafından gerçekleştirilen 6 saatlik çalışma sonrasında düştüğü yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe