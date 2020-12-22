Erciş'te 1742 ladin fidanı dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erciş'te 1742 ladin fidanı dikildi

22.12.2020 10:46 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:51
Erciş'te 1742 ladin fidanı dikildi

VAN'ın Erciş ilçesinde, 'Geleceğe Nefes Ol' projesi kapsamında 1742 ladin fidanı toprakla buluşturuldu.

VAN'ın Erciş ilçesinde, 'Geleceğe Nefes Ol' projesi kapsamında 1742 ladin fidanı toprakla buluşturuldu.

Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortaklaşa başlattıkları 'Geleceğe Nefes Ol' projesi, Van'ın Erciş ilçesinde yoğun ilgi gördü. İlçenin Adnan Menderes Mahallesi'nde 42 dönümlük arazide 1742 ladin fidanı toprakla buluşturuldu. Fidan dikimine katılan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Bizler, 'Geleceğe Nefes Ol' projesi kapsamında şehrimizi daha yeşil, daha modern ve daha yaşanabilir bir kent haline getirebilmek için gece-gündüz demeden çalışmaktayız. Pandemiden dolayı oluşan bu kısıtlama döneminde de daha yeşil bir kent oluşturmak ve bu yeşili gelecek kuşaklara aktarabilmek için büyük bir çaba içindeyiz. Bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

 


Erciş'te 1742 ladin fidanı dikildi
Erciş'te 1742 ladin fidanı dikildi
Erciş'te 1742 ladin fidanı dikildi
Erciş'te 1742 ladin fidanı dikildi
Erciş'te 1742 ladin fidanı dikildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Özlem Zengin Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şevket Çoruh Birkan Sokullu İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Çağdaş Atan Sergen Yalçın Josef De Souza Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erciş'te 1742 ladin fidanı dikildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 10:59:04. #1.14#
title