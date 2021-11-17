Erce Kardeşler: Hayallerimizi içimizde yaşıyoruz

GAZİANTEP (DHA) - Trabzonspor kalecisi Erce Kardeşler, Gaziantep FK maçında ilk kez iç saha maçında ilk 11'de oynayacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "İnşallah bana güvenen insanların yüzünü kara çıkarmam. Yine kazanacağımız ve galibiyet serisini sürdüreceğimiz maç olur. Hayallerimizi inceden inceden kendi içimizde yaşıyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da kart cezalısı Uğurcan Çakır'ın yerine sahaya çıkacak olan kaleci Erce Kardeşler, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daha önce de son olarak Gaziantep FK karşısında görev yaptığını hatırlatan Erce Kardeşler, "Uğurcan'ın kırmızı kart görmesi aslında kötü bir şey. En son Gaziantep maçında oynamıştım. Bu gidişle hep Gaziantep maçlarında oynayacağım galiba. Tabi ki uzun bir süredir oynamıyorum, bu bir dezavantaj gibi gözükebilir ama çok özledim maç oynamayı. Maç oynamak her zaman çok özeldir, çok keyiflidir. Bir de şöyle bir durum var, ilk defa içerdeki bir lig maçında ilk 11'de başlayacağım. Bunun da heyecanı var. Taraftarımızın önünde ilk defa bir lig maçına ilk 11 olarak başlayacağım. Tabi ki hocamız şans verirse, kesin konuşmayalım, ne olur ne olmaz. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum, tüm arkadaşlarım da sağ olsunlar çok destek oluyorlar bana. İnşallah bana güvenen insanların yüzünü kara çıkarmam ve yine bir kazanacağımız ve galibiyet serisini sürdüreceğimiz maç olur" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş maçı bence bizim için normal bir maçtı. Ama son dakika golü olması bizi ekstra mutlu etti. Çünkü son dakika golleri her zaman ayrıdır. Hangi takıma karşı olursa olsun bu böyledir. Derbi maçı olması da bizi çok ayrı mutlu etti. Hem de rakibimizle aramızdaki farkı korumak açısından önemliydi. Hem ikili averaj açısından da önemliydi. Çünkü geçen sezona baktığımızda bir golle ligin şampiyonu belli oldu. Ligin sonucu tayin edildi. Bizim için de özel bir gündü, deplasmanda oynamak daha keyifli oldu. Çünkü karşınızda bir 11 var tribünde ise 30-40 bin kişi size karşı kazanmak için her şeyi yapıyor. O yüzden bizim için sıradan bir maçtı ama son dakika golü olması tabi ki bizi çok mutlu etti. Aramızda ufak ufak fısıltılar oluyor. Hayallerimizi inceden inceden kendi içimizde yaşıyoruz."