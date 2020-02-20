Erbaa Belediyesinden kara yolu güzergahında ağaçlandırma çalışması
Erbaa Belediyesi tarafından kara yolundaki bölünmüş alana 3 bin fidan dikilecek.
Erbaa Belediyesi tarafından kara yolundaki bölünmüş alana 3 bin fidan dikilecek.
Erbaa Belediyesi, D-100 kara yolunda 8 kilometrelik alanda egzoz salınımı ve fabrikaların oluşturduğu hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla ağaçlandırma çalışması başlattı.
Bu kapsamda Erbaa Belediyesi ekipleri, 3 bin mavi servi fidanını toprakla buluşturmak için çalışma gerçekleştirdi.
Fidan dikiminin kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.