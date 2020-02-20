Erbaa Belediyesinden kara yolu güzergahında ağaçlandırma çalışması
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Erbaa Belediyesinden kara yolu güzergahında ağaçlandırma çalışması

Erbaa Belediyesi tarafından kara yolundaki bölünmüş alana 3 bin fidan dikilecek.

20.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:30
Erbaa Belediyesinden kara yolu güzergahında ağaçlandırma çalışması

tarafından kara yolundaki bölünmüş alana 3 bin fidan dikilecek.

Erbaa Belediyesi, D-100 kara yolunda 8 kilometrelik alanda egzoz salınımı ve fabrikaların oluşturduğu hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla ağaçlandırma çalışması başlattı.

Bu kapsamda Erbaa Belediyesi ekipleri, 3 bin mavi servi fidanını toprakla buluşturmak için çalışma gerçekleştirdi.

Fidan dikiminin kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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